ووهان تضاعف عدد فحوص الكشف عن كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:13 17/05/2020 حدث بتاريخ: 17:01 17/05/2020

قالت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي نشأ فيها فيروس كورونا، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 مايو أيار، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق.

وبدأت ووهان يوم 14 مايو أيار حملة فحوص لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن أكدت في مطلع الأسبوع الماضي عن أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ رفع قيود العزل العام فيها في الثامن من أبريل نيسان.

ويزيد عدد الاختبارات التي تم إجراؤها في 16 مايو أيار في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة عن 186400 اختبار تم إجراؤها في 14 و15 مايو أيار، وكان أيضا الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة في ووهان في نشر البيانات في 21 فبراير شباط.

وتجري ووهان الاختبارات على أساس طوعي. وسيتم إخطار أولئك الذين تأتي نتائج فحوصهم إيجابية في أقرب وقت ممكن.