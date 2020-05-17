عدد إصابات كورونا في إيران يتجاوز 120 ألفا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:46 17/05/2020 حدث بتاريخ: 15:35 17/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6988 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 120 ألفا، بعد تسجيل 1806 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2705 من المصابين في وضع حرج.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 94 ألفا و464 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).