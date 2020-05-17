وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لوضع جميع قدراتنا الدفاعية تحت تصرف العراق

وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:28 17/05/2020 حدث بتاريخ: 12:28 17/05/2020

صرح وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي بأن العلاقات بين إيران والعراق يمكنها أن تتحول إلى نموذج ناجح للعلاقات الثنائية، معربا عن استعداد إيران لوضع جميع قدراتها الدفاعية تحت تصرف العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد عنه القول، في اتصال مع نظيره العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون خطاب الجبوري هنأه فيها لتعيينه في منصبه، إن "رؤية إيران للعراق نابعة من مشتركات التاريخ والثقافة والدين".

وقال :"سياستنا المبدئية هي وجود العراق الموحد والمستقل والقوي بمشاركة جميع القوميات والمذاهب، لذا فإننا نتمنى أن تحقق الحكومة العراقية النجاح في أداء مسؤوليتها الذاتية خاصة تحقيق المطالب الوطنية وتحسين الظروف الاقتصادية ومكافحة فيروس كورونا".

وأضاف :"مستعدون لأن نضع جميع طاقاتنا تحت تصرف العراق ... نريد أن نصبح شركاء استراتيجيين وأن تتحول علاقاتنا إلى نموذج ناجح للتعاون".

ووجه وزير الدفاع الإيراني الدعوة لنظيره العراقي للقيام بزيارة رسمية إلى طهران.