أوباما ينتقد استجابة بلاده لفيروس كورونا في توبيخ علني نادر لإدارة ترامب

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:13 17/05/2020 حدث بتاريخ: 12:19 17/05/2020

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يوم السبت المسؤولين في بلاده الذين يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا في توبيخ علني نادر لإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الديمقراطي السابق في خطاب عبر الإنترنت لخريجي الجامعات دون أن يذكر اسم خلفه دونالد ترامب أو ذكر مسؤولين محددين: "أكثر من أي شيء، هذا الوباء مزق الستار نهائياً على فكرة أن الكثير من الأشخاص المسؤولين يعرفون ما يفعلونه".

وأضاف أوباما خلال الخطاب، الذي توج حدثًا استمر ساعتين لكليات وجامعات ذوي البشرة السوداء تاريخياً، والذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي:"الكثير منهم لا يظهرون حتى أنهم مسؤولون".

ومنذ خروجه من البيت الأبيض في أوائل عام 2017، امتنع أوباما إلى حد كبير عن انتقاد إدارة ترامب، متبعا تقليدا بين الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وتعرضت التعليقات التي أدلى بها عبر مؤتمر فيديو خاص للتسريب الأسبوع الماضي، والتي وصف فيها تعامل الولايات المتحدة مع الوباء بأنه "كارثة فوضوية مطلقة".

وفي خطابه، تناول الرئيس السابق أيضًا العنصرية في الولايات المتحدة وقضية رجل أسود بالغ من العمر 25 عامًا قُتل أثناء التريض في شباط /

وبحسب تقرير تشريح الجثة الذي أصدرته السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية الأسبوع الماضي، أصيب أحمد أربيري بمقذوفي بندقية في الصدر، وأصيب برصاصة في معصمه.

وقال أوباما: "لنكن صادقين: مرض مثل هذا يسلط الضوء فقط على عدم المساواة والأعباء الإضافية التي كان على المجتمعات السوداء التعامل معها تاريخياً في هذا البلد".

واضاف "نرى هذا في التأثير غير المتناسب لكوفيد 19 على مجتمعاتنا، تمامًا كما نراه عندما يذهب رجل أسود للركض ويشعر البعض أن بإمكانهم توقيفه واستجوابه وإطلاق النار عليه إذا لم يخضع للاستجواب".