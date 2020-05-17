أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 9:51 17/05/2020 حدث بتاريخ: 9:52 17/05/2020

أظهر مسح أن أطباء المستشفيات في اليابان الذين يتصدون لوباء كوفيد-19 يعانون من ظروف عمل صعبة إذ يضطر كثيرون منهم لإعادة استخدام الكمامات ويحصل قلة منهم على بدل مخاطر.

وشمل المسح حوالي 170 طبيبا، وأُجري عبر الإنترنت من أواخر أبريل نيسان حتى السادس من مايو أيار، وذكر ثلاثة أرباع الأطباء أنه جرى تكليفهم بمهام علاج مرضى الفيروس، في حين قال 80 بالمئة منهم إنهم لا يحصلون على بدل مخاطر.

ويقول بعض الأطباء اليابانيين وخبراء آخرون إنه كان هناك تقاعس من جانب الحكومة الوطنية وبعض الحكومات المحلية في تقديم المساعدة المالية الكافية ومعدات الحماية للمستشفيات والأطقم الطبية.

وأشار المسح الذي أجرته نقابة زينكوكو إيشي، ونشر على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، إلى أن 70 بالمئة من الأطباء يعتقدون أن الحكومة فشلت في معالجة الوضع بشكل مناسب.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد إنه لا يوجد من يمكنه التعقيب على نتائج المسح.