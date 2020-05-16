إدارة ترامب تستأنف جزئياً تمويل منظمة الصحة العالمية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:01 16/05/2020 حدث بتاريخ: 15:59 16/05/2020

بعد شهر من تعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، قالت شبكة فوكس نيوز إن إدارة ترامب ستستأنف تمويل المنظمة جزئياً. يأتي ذلك بالتزامن مع تمرير مجلس النواب لحزمة مساعدات جديدة مثيرة للجدل لاحتواء تداعيات كورونا.

ذكرت شبكة فوكس نيوزالأمريكية يوم الجمعة (15 أيار/مايو 2020) نقلاً عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً.

وجاء في الرسالة بحسب فوكس نيوز أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 نيسان/أيار، متهماً إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة. ونفى مسؤولو المنظمة اتهامات ترامب.

ولمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تبنّى مجلس النوّاب الأميركي الجمعة مقترحاً ديمقراطيّاً يتعلّق بحزمة مساعدات تاريخيّة بقيمة 3 تريليون دولار، في وقت لا يُتوقّع أن يمرّ في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة.

ويعتبر دونالد ترامب والجمهوريّون أنّ هذا النصّ "ولد ميتاً"، في حين أنّ توقيع الرئيس الأميركي ضروري من أجل دخول النصّ حيّز التنفيذ.

وتعد الحزمة، التي تم تمريرها بعد تأييد 208 نواب ومعارضة 199 نائباً، هي محاولة افتتاحية رمزية إلى حد كبير من جانب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في ما قد يكون مفاوضات مطولة حول أموال المساعدات المستقبلية.

ويقول الديمقراطيون إن هناك حاجة عاجلة إلى اتخاذ إجراءات إغاثة إضافية مع التزايد الحاد في معدل البطالة والإغلاق الاقتصادي الواسع.

وانتقد الجمهوريون التشريع باعتباره "قائمة طويلة" لبنود أجندة الديمقراطيين واعتبروا أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الوقت لتقييم تأثير حزم التحفيز السابقة.

ومن بين القضايا الأكثر إثارة للجدل توفير التمويل لسلطات الولايات والسلطات المحلية، حيث جادل البيت الأبيض بأن بعض الولايات التي تعاني من مشاكل مالية قبل الوباء يجب ألا تتلقى "حزم إنقاذ" حكومية.

وبعد تمرير القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث قالت الأغلبية الجمهورية إن التشريع لن يتم طرحه للتصويت.