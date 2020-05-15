واشنطن تعلن خططا لتقييد قدرة "هواوي" على تصنيع اشباه الموصلات

هواوي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:13 15/05/2020 حدث بتاريخ: 23:16 15/05/2020

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة خططا تهدف إلى تقييد قدرة مجموعة (هواوي) الصينية للاتصالات على تطوير أشباه الموصلات باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إن خطط مكتب الصناعة والأمن التابع لها تهدف لمنع (هواوي) من "استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات في الخارج".

واعتبر البيان ان الخطوات التي يعتزم اتخاذها تمنع (هواوي) من "تقويض ضوابط التصدير الأمريكية مؤكدا أن "أشباه الموصلات" التي تصنعها المجموعة الصينية "منتج مباشر لبعض البرامج والتكنولوجيا الأمريكية".

ومن جهته قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس "على الرغم من إجراءات قائمة الكيانات التي اتخذتها الإدارة العام الماضي إلا أن (هواوي) والشركات الأجنبية التابعة لها كثفت جهودها لتقويض هذه القيود الموضوعة على أسس الأمن القومي".

ولفت روس إلى أن (هواوي) لا تزال "تعتمد على التقنيات الأمريكية" مؤكدا "يجب علينا تعديل قواعدنا التي تستغلها" شركتا (هواوي) و(هايسيليكون) لإنتاج أشباه الموصلات والمملوكة بالكامل لها "ومنع التقنيات الأمريكية من تمكين الأنشطة الخبيثة التي تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في مارس الماضي مشروع قانون يحظر على الشركات الأمريكية استخدام "بعض" الإعانات التي تقدمها الحكومة الفيدرالية لشراء معدات الاتصالات التي تصنعها شركات تشكل "مخاطر" على الأمن القومي الأمريكي.

وقال النواب الذين قدموا القانون في بيان إن "تأمين شبكاتنا من التدخل الأجنبي الخبيث أمر بالغ الأهمية لمستقبل أمريكا اللاسلكي خاصة أن بعض مزودي الاتصالات يعتمدون على معدات من شركات مثل هواوي التي تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي والاقتصادي لأمريكا".