القبض على 38 في تركيا للاشتباه في صلتهم بهجوم مسلح

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:41 15/05/2020 حدث بتاريخ: 14:42 15/05/2020

قال مكتب الحاكم اليوم الجمعة إن السلطات التركية ألقت القبض على 38 شخصا منهم الزعيم المحلي لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للاشتباه في صلتهم بهجوم مسلح أسفر عن مقتل شخصين في إقليم فان في شرق البلاد.

واستهدف الهجوم الذي وقع أمس الخميس اثنين من موظفي البلدية ومدنيا كانوا عائدين بعد توزيع مساعدات في أحد الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

واتهم فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وغيره من المسؤولين حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.