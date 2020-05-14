أمريكا تدرس إجراءات ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران لفنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:32 14/05/2020 حدث بتاريخ: 20:35 14/05/2020

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن واشنطن على ”درجة كبيرة من اليقين“ بأن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تدفع لإيران بأطنان من الذهب.

ويخضع قطاعا النفط في البلدين لعقوبات أمريكية صارمة.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من ريفينتيف أيكون يوم الأربعاء، فقد أبحرت ناقلة واحدة على الأقل جرى تحميلها بالوقود من ميناء إيراني صوب فنزويلا، الأمر الذي قد يساعد البلد على تخفيف النقص الشديد في الوقود.