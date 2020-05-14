ترامب يقرر تعبئة الجيش لتوزيع لقاح ضد الكورونا عند توفره

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:14 14/05/2020 حدث بتاريخ: 16:14 14/05/2020

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعبئة الجيش لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد عندما يصبح متوفرا والتركيز أولا على الأمريكيين الأكبر سنا.

وقال ترامب اليوم الخميس في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "تعلم أن إعطاء هذا اللقاح مهمة جسيمة".

وأضاف "تجري تعبئة الجيش الآن حتى نكون قادرين في نهاية العام على إعطائه لكثيرين بسرعة بالغة".

وتابع قائلا إنه يعتقد أنه سيكون هناك لقاح بحلول نهاية العام وإن الولايات المتحدة تقوم بتعبئة "جيشنا وقوى أخرى" بناء على ذلك الافتراض.

ووضع البيت الأبيض هدفا يتمثل في توفير 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020. ولم تتم الموافقة على لقاح للفيروس لكن يجري العمل على تطوير عدد منها، ويعتبر إنتاج وتوزيع لقاح فعال خطوة مهمة لنهوض الاقتصاد الأمريكي.

والجدول الزمني الذي حدده ترامب متضارب مع ذلك الذي أعلنه كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد في شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وقال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، إن فكرة توافر لقاح بحلول الخريف المقبل، عندما تستأنف المدارس والجامعات فصولها الدراسية، فكرة طموح بشكل مبالغ فيه.