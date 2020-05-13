فرنسا: تسجيل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة الإجمالية تتخطى 27 ألفا

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:14 13/05/2020 حدث بتاريخ: 22:42 13/05/2020

أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية الأربعاء أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تراجع خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 83 وفاة. لكن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا إذ أصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات 2428 شخصا، وهي المرة الأولى منذ 24 مارس/آذار التي يتراجع فيها عددهم عن 2500.

تخطت فرنسا الأربعاء عتبة 27 ألف وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تسجيل 83 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق بيان لمديرية الصحة العامة. لكن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة يواصل التراجع.

وأوقع كوفيد-19 في فرنسا 27074 وفاة منذ الأول من مارس/آذار، لكن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا.

وقد أصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات 2428 شخصا، وهي المرة الأولى منذ 24 مارس/آذار التي يتراجع فيها عددهم عن 2500، علما أن الحصيلة المسجلة الأربعاء أقل بـ114 شخصا عن تلك المعلنة الثلاثاء، بحسب المديرية.