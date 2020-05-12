وزير النفط الإيراني: فيروس كورونا لم يوقف إنتاج النفط

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:04 12/05/2020 حدث بتاريخ: 22:04 12/05/2020

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم الثلاثاء إن تفشي فيروس كورونا لم يوقف إنتاج النفط في إيران.

وقال زنغنه إن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لعدم إيقاف الإنتاج في صناعة النفط والحفاظ في الوقت نفسه على صحة عمالها.

وإيران هي إحدى دول الشرق الأوسط الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد وبدأت تخفيف القيود على الحياة العادية لدعم اقتصاد أنهكته بالفعل عقوبات أمريكية.

لكن مسؤولي الصحة حذروا مرارا من أن تخفيف القيود قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات بالفيروس.