المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يعلن إصابته بالكورونا

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:01 12/05/2020 حدث بتاريخ: 16:32 12/05/2020

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد وأنه يتلقى العلاج في المستشفى.

ونقلت عنه الوكالة قوله "نعم، أنا مريض وأتلقى العلاج".

ونسبت وكالة تاس إلى بيسكوف قوله إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس فلاديمير بوتين شخصيا كانت قبل شهر. ويقول الكرملين إن صحة بوتين تحظى بمراقبة صارمة وإنه يحصل على أفضل ما لدى روسيا من علاج.

والتقى بوتين، الذي يعمل عن بعد من مقر سكنه خارج موسكو ويعقد العديد من الاجتماعات عبر الفيديو، بإيجور سيتشن رئيس شركة النفط العملاقة روسنفت وجها لوجه في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

كان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أبلغ بوتين في نهاية أبريل نيسان بأن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس وقال إنه سيترك المنصب مؤقتا حتى يتعافى.

وثبتت إصابة وزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا بالفيروس هذا الشهر حسبما قالت المتحدثة باسمها كما ثبتت أيضا إصابة وزير البناء والتعمير فلاديمير ياكوشيف وأحد نوابه في وقت سابق.

وعاد عمال المصانع والبناء في روسيا للعمل اليوم رغم زيادة جديدة في عدد الإصابات بالفيروس جعلت البلاد تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.