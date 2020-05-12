مقتل 5 أشخاص وإجلاء آخرين جراء حريق بمستشفى في سانت بطرسبورغ الروسية

الانفجار في سان بطرسبورغ

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:46 12/05/2020 حدث بتاريخ: 10:56 12/05/2020

أعلن متحدث باسم خدمة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق شب في مستشفى بمنطقة" فيبورغ" في مدينة سانت بطرسبورغ ، مشيرا إلى أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 150 شخصا.

وقال المتحدث: "وفقا للبيانات الأولية لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء الحريق الذي شب في مستشفى بـ" سيفيرني برويزد".

وصرح مكتب المدعي العام في منطقة فيبورغ عن إجراء تحقيق على الامتثال لمتطلبات القانون فيما يتعلق بالحرائق، وستقيم أنشطة المسؤولين قانونيا فيما يتعلق بمتطلبات السلامة من الحرائق".

في وقت سابق، أول أمس الأحد، لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في المستشفى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.