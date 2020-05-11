مقتل تسعة أشخاص في حريق اندلع في مركز للمسنين قرب موسكو

العاصمة الروسية موسكو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:31 11/05/2020 حدث بتاريخ: 11:02 11/05/2020

قضى تسعة أشخاص في حريق نشب في مأوى للعجزة في منطقة موسكو، وأدخل عدة أشخاص آخرين إلى العناية المركزة في المستشفى على ما أفادت السلطات المحلية الاثنين.

واندلع الحريق في مركز الرعاية الخاص في مدينة كراسنوغورسك قرابة منتصف ليل الأحد الاثنين وأخمد في غضون ساعات بحسب أجهزة الطوارئ.

وأوضحت سلطات كراسنوغورسك البلدية في بيان "قضى تسعة أشخاص في المكان ونقل تسعة آخرون إلى المستشفى في حالة خطرة ويعالجون في العناية المركزة".

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن 37 شخصا كانوا في المبنى عند اندلاع الحريق.

وأوضحت صحيفة "كومرسانت" أن الكثير من النزلاء في مركز الرعاية كانوا عاجزين عن التحرك وتعذر على العاملين حملهم بسبب الدخان رغم أن الحريق كان صغيرا.

وهذا ثاني حادث من نوعه في محيط موسكو في غضون شهر. فثمة تحقيق حول حريق ثان في مركز فخم للمسنين قضى فيه ستة أشخاص في نيسان/أبريل.