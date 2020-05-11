اليابان قد تنهي حالة الطوارئ هذا الأسبوع لبعض المناطق

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:14 11/05/2020 حدث بتاريخ: 11:01 11/05/2020

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن الحكومة اليابانية ستدرس رفع حالة الطوارئ عن كثير من مقاطعاتها الأربع والثلاثين التي ليست من بين أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا قبل الموعد العام المقرر لهذا الرفع في 31 مايو أيار. وليست طوكيو وأوساكا و11 مقاطعة أخرى من بين المناطق التي قد تشهد تخفيفا مبكرا للقيود.

وقال نيشيمورا خلال جلسة للبرلمان اليوم الاثنين " بالنسبة للمقاطعات الأربع والثلاثين إذا استطعنا التأكد من استمرار استقرار حالات الإصابة الجديدة فإن رفع حالة الطوارئ سيكون مطروحا بالنسبة لكثير من تلك المقاطعات".

وأضاف أنه قد يعاد فرض حالة الطوارئ إذا ظهرت علامات على تجاوز الحد بعد رفعها.

ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ العامة حتى نهاية مايو أيار قائلة إنها ستعيد تقييم الوضع في 14 مايو أيار وربما رفع هذه الإجراءات في وقت سابق عن ذلك بالنسبة لبعض المقاطعات.