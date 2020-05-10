موظفة إغاثة إيطالية مخطوفة تعود إلى بلدها على رحلة خاصة

موظفة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو لدى عودتها إلى روما يوم الاحد

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:10 10/05/2020 حدث بتاريخ: 22:58 10/05/2020

وصلت سيلفيا رومانو، موظفة الإغاثة الإيطالية التي خُطفت قبل 18 شهرا في شرق إفريقيا، إلى روما يوم الأحد على متن طائرة في رحلة خاصة بعد يوم من إطلاق سراحها.

وخطف مسلحون رومانو حين كانت تعمل لدى مؤسسة خيرية إيطالية في جنوب شرق كينيا في نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه تم العثور على رومانو في الصومال على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة مقديشو وإن إطلاق سراحها تم بفضل جهود وكالة المخابرات الخارجية.

ووصلت رومانو إلى مطار شيامبينو في روما على متن رحلة خاصة في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش).

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية تسجيلا مصورا قالت فيه رومانو لدى وصولها ”أنا بخير، لحسن الحظ، بدنيا ونفسيا. أريد الآن قضاء الوقت مع عائلتي. أنا سعيدة جدا بالعودة بعد كل هذا الوقت“.

وكانت رومانو ترتدي رداء فضفاضا يغطي رأسها وهي تتقدم بجوار أفراد مقنعين من المخابرات. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مصادر مطلعة أنها اعتنقت الإسلام في الأسر.

ونزعت رومانو الكمامة الواقية التي كانت ترتديها لفترة وجيزة للتلويح لمن كانوا في استقبالها فور نزولها من الطائرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي قبل أن تعانق أقاربها بالمطار.

وكان في استقبالها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ودي مايو.

ومن المتوقع أن تلتقي رومانو مع مسؤولي الادعاء العام في روما في وقت لاحق يوم الاحد.

وقال رئيس الوزراء إن قوة المهام التي عملت على تحرير رومانو كانت في المراحل الأخيرة ”على مدى الشهور الماضية“، بعد التيقن من أنها لا تزال على قيد الحياة. وأضاف أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل حتى لا تتعرض العملية للخطر.

وذكرت الصحف الإيطالية أن أجهزة المخابرات الإيطالية عملت مع نظيراتها الصومالية والتركية من أجل تحرير رومانو.