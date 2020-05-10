ترامب يبحث في جائحة كوفيد-19 والوضع بفنزويلا مع نظيره البيروفي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:52 10/05/2020 حدث بتاريخ: 10:53 10/05/2020

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البيروفيّ مارتن فيزكارا هاتفيّاً السبت في جائحة كوفيد-19 والوضع بفنزويلا، حسب ما أعلنت السفارة الأميركيّة في ليما.

وقالت السفارة في بيان إنّ ترامب "أثنى على شجاعة ومقاومة شعب البيرو في عزمه على الحدّ من انتشار الفيروس" وعرض على فيزكارا دعم الولايات المتحدة في مكافحة الوباء.

واعتبر الرئيسان أنّ "التعاون الدولي ضروريّ لمواجهة هذه الأزمة الصحّية"، حسب البيان.

كذلك، عرض ترامب وفيزكارا الوضع في فنزويلا حيث اعتُقل جنديّان أميركيّان سابقان واتُّهما بمحاولة إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشارت السفارة الأميركية إلى أنّ ترامب "شكر للرئيس فيزكارا دعمه القويّ لعودة الديمقراطيّة إلى فنزويلا".

كانت البيرو أسّست مجموعة ليما التي تضمّ بلداناً تعتبر على غرار الولايات المتحدة أنّ مادورو رئيس غير شرعي وتعترف في المقابل بالمعارض خوان غوايدو رئيساً انتقاليّاً لفنزويلا.