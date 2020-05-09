إيطاليا تسجل أدنى عدد للإصابات بكورونا في أربعة أيام

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:46 09/05/2020 حدث بتاريخ: 22:47 09/05/2020

سجلت إيطاليا ، اليوم السبت، أدنى عدد للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال أربعة أيام فى الوقت الذى أظهر فيه استطلاع للرأى أن معظم الإيطاليين يؤيدون إنهاء الإغلاق الوطنى الذى أصاب الاقتصاد بالشلل.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن سلطات الحماية المدنية سجلت 1083 حالة إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو أقل عدد منذ 5 أيار مايو.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 218 ألفا و.268

كما انخفض عدد الوفيات إلى 194 حالة مقارنة بـ 243 حالة أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 30 ألفا و395 منذ بداية الجائحة في أواخر شباط/فبراير.