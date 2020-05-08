مديرة صندوق النقد تطالب بالتعاون لمواجهة الجائحة ودعم الاقتصاد

صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:11 08/05/2020 حدث بتاريخ: 21:11 08/05/2020

قالت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن تراجعا إلى السياسات الحمائية قد يضعف آفاق التعافي العالمي في مرحلة من الممكن فيها ظهور "سيناريوهات أكثر سلبية" بناء على تطور الجائحة.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في مناسبة نظمها معهد الجامعة الأوروبية إنه لا يزال هناك كثير من الضبابية حيال الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبسؤالها عن مدى قلقها حيال إمكانية تأثير التوتر الأمريكي الصيني سلبا على الاقتصاد العالمي، قالت جورجيفا "من المهم للغاية بالنسبة لنا مقاومة ما قد يكون ميلا طبيعيا للتراجع خلف حدودنا". وقالت إن إعادة إنعاش التجارة العالمية ضروري لضمان تعاف اقتصادي عالمي.