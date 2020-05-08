تركيا تتهم 7 أشخاص في قضية هروب كارلوس غصن

كارلوس غصن

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:50 08/05/2020 حدث بتاريخ: 16:12 08/05/2020

قال محام اليوم الجمعة إن الادعاء التركي أعد لائحة اتهام لسبعة أشخاص بينهم أربعة طيارين فيما يتعلق بهروب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق من اليابان إلى لبنان عبر اسطنبول.

وقال المحامي المكلف بالدفاع عن أحد المشتبه بهم إن لائحة الاتهام التي قبلتها محكمة في اسطنبول في ساعة متأخرة أمس الخميس توجه رسميا للطيارين الأربعة ومسؤول في الشركة تهمة "تهريب مهاجر"، وهو اتهام تصل أقصى عقوبة عنه السجن ثماني سنوات.

وأضاف المحامي محمد فاتح داناجي في تصريحات لرويترز أن مضيفين متهمان بعدم الإبلاغ عن جريمة، وهو أمر يمكن أن تصل عقوبته للسجن لمدة عام.

ولم يصدر مكتب الادعاء تعليقا.

وألقت الشرطة التركية القبض على المشتبه بهم في الثاني من يناير كانون الثاني، ونُقل عن مسؤول بوزارة الداخلية حينذاك قوله إن شرطة الحدود التركية لم تتلق إشعارا بوصول غصن ولم يتم تسجيل دخوله ولا خروجه.

وفي اليوم التالي قالت شركة (إم.إن.جي جيت) التركية الخاصة لتشغيل الطائرات إن غصن استخدم اثنتين من طائراتها بصورة غير مشروعة في هربه من اليابان مستعينا بموظف زوّر السجلات لإبعاد اسمه من الوثائق.

وقالت الشركة آنذاك إنها تقدمت بشكوى جنائية.

كان غصن قد فر إلى لبنان هربا من نظام العدالة الياباني الذي وصفه بأنه "محل تلاعب" حيث كان يواجه اتهامات متعلقة بارتكاب جرائم مالية ينفي حدوثها.