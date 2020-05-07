البيت الأبيض يعلن إصابة عسكري يعمل في مقر الرئاسة الأميركية بكوفيد-19

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:47 07/05/2020 حدث بتاريخ: 20:49 07/05/2020

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض إصابة عسكري يعمل في مقر الرئاسة الأميركية وتفيد تقارير بأنه ضمن وحدة على تواصل وثيق مع دونالد ترامب، بفيروس كورونا، مؤكدا أن الرئيس غير مصاب.

وقال هوغان غيدلي مساعد المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية "لقد أبلغتنا مؤخرا الوحدة الطبية في البيت الأبيض بأن عنصرا في الجيش الأميركي، يعمل في البيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا".

وأوضح أن "الرئيس ونائبه خضعا مذّاك لفحوص أظهرت عدم إصابتهما بالفيروس وهما بصحة جيدة جدا".

وأفاد تقرير لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية بأن الشخص المذكور عنصر في البحرية ويعمل في وحدة ضمن موكب تنقل ترامب.

ويخضع ترامب، والحلقة المقربة منه وزوار البيت الأبيض لفحوص دورية تظهر نتائجها في غضون 15 دقيقة.

لكن العملية تعتريها شوائب لا سيما في ما يتعلّق بالصحافيين الذين لا يخضعون للفحوص وقد يتواجدون على مسافة قريبة من الرئيس.

ويرفض ترامب بشدة وضع كمامة في العلن على غرار كبار مساعديه على الرغم من أن الحكومة تشجّع هذا الأمر.