رئيس وزراء بريطانيا سيمضي في مكافحة كورونا "بأقصى درجات الحذر"

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:42 07/05/2020 حدث بتاريخ: 19:44 07/05/2020

قال متحدث من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن جونسون سيمضي قدما متوخيا أقصى درجات الحذر وهو ينظر في المرحلة التالية من رد الحكومة على وباء فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث ”تحدث رئيس الوزراء مع زعماء أحزاب المعارضة اليوم لاطلاعهم على مستجدات استراتيجية الحكومة في مكافحة فيروس كورونا“.

وتابع ”أبلغهم بأن الحكومة ستتقدم نحو المرحلة التالية ’بأقصى درجات الحذر‘ وبأن الأولوية لديه التي تأتي قبل أي شيء آخر ستكون ’إنقاذ الأرواح‘“.