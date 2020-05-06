حاكم نيويورك يقول إن بعض الولايات تخطئ بإعادة فتح أنشطتها الاقتصادية

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك يوم الأربعاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 2:20 07/05/2020 حدث بتاريخ: 23:05 06/05/2020

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك يوم الأربعاء إن الولايات التي تعيد فتح الأنشطة الاقتصادية رغم معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا المستجد ترتكب خطأ، ودعا إلى اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على الحقائق والبيانات وليس السياسة.

وقال كومو إنه بينما تظهر البيانات أن نيويورك ”تجاوزت الذروة“ في مكافحتها لفيروس كورونا تتزايد حالات الإصابة في باقي البلاد ورغم ذلك خففت أغلب الولايات من القيود على الأعمال التجارية والأنشطة اليومية.

وأضاف ”هناك ولايات تفتح (الأنشطة) بينما لا تزال (الإصابات) مستمرة. أعتقد أن هذا خطأ“.

وأشار إلى تراجع عدد الحالات التي تدخل للمستشفى في نيويورك مصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بواقع 421 حالة لتصل إلى أقل من 9179 يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع. وانخفض أيضا عدد الحالات التي تعتمد على أنابيب طبية للبقاء حية.

وقال كومو ”نعم، خط المنحنى يهبط، وعدد حالاتنا يتراجع. إذا استبعدنا نيويورك من الأرقام المحلية فإن الأرقام في باقي البلاد ترتفع“.