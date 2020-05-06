التلفزيون الفنزويلي يبث إفادات الأمريكي المتهم بمحاولة الانقلاب على مادورو

فنزويلا قد أعلنت عن إحباط محاولة انقلاب يوم الأحد الماضي، وإلقاء القبض على اثنين من "المرتزقة" الأمريكيين

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 0:45 07/05/2020 حدث بتاريخ: 23:03 06/05/2020

بث التلفزيون الفنزويلي الرسمي إفادات الأمريكي، لوك دينمان، المحتجز في فنزويلا، والذي تقول السلطات الفنزويلية إنه من "المرتزقة" الذين دبروا محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي لقطات الفيديو، التي بثها التلفزيون الفنزويلي اليوم الأربعاء، اعترف دينمان بعمله لصالح شركة Silvercorp الأمنية الأمريكية الخاصة برئاسة العنصر السابق في القوات الخاصة الأمريكية، جوردان غودرو.

وكشف دينمان أن الخطة كانت تتلخص في اختطاف مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة على متن طائرة، وأن التعليمات التي تلقاها كانت تقضي بـ "السيطرة" على المطار، مؤكدا أنه وصل إلى فنزويلا على متن قارب من كولومبيا.

وأشار الأمريكي المحتجز إلى أن جوردان تلقى أوامر بشأن العملية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

من جهته، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة ألقاها عقب بث اعترافات الأمريكي، إن المواطنين الأمريكيين الذين تم احتجازهما أثناء إحباط محاولة الانقلاب، سيحاكمان أمام محكمة مدنية في فنزويلا.

وجدد مادورو اتهاماته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ووزير الخارجية، مايك بومبيو والرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وكانت فنزويلا قد أعلنت عن إحباط محاولة انقلاب يوم الأحد الماضي، وإلقاء القبض على اثنين من "المرتزقة" الأمريكيين.

ونفت الولايات المتحدة وكولومبيا صلتهما بالعملية التي استهدفت مادورو.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة اتهمت الرئيس الفنزويلي وعددا من كبار المسؤولين في السلطة بالتورط في تجارة المخدرات، وحددت مكافآت مالية مقابل معلومات تساعد في اعتقالهم.