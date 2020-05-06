ألمانيا: الدوري يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:11 06/05/2020 حدث بتاريخ: 22:13 06/05/2020

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو ايار الحالي بعد توقف جائحة فيروس كورونا.

وجاء إعلان ميركل، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، ضمن إجراءات تخفيف العزل العام في البلاد من أجل إيقاف انتشار الفيروس.

وقالت مصادر إن كافة المباريات ستقام بدون جماهير وأن رابطة دوري المحترفين ستحدد مواعيد استئناف مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية.

وتوقف النشاط منذ منتصف مارس اذار الماضي بسبب الجائحة. ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري يوم الخميس المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وعقد مسؤولون من 16 ولاية اجتماعا عبر الهاتف مع ميركل يوم الأربعاء لمناقشة تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.

وستعقد الرابطة أيضا اجتماعا يضم 36 ناديا يمثلون الدرجتين الأولى والثانية يوم الخميس يليه عقد مؤتمر صحفي.

وقال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي رابطة الدوري ”قرار اليوم جيد لدوري الدرجتين الأولى والثانية.

”يأتي القرار بمسؤولية كبيرة على الأندية وموظفيها بشأن تنفيذ الإجراءات الطبية والتنظيمية المطلوبة بطريقة منضبطة“.

وأضاف زايفرت ”إقامة المباريات بدون جماهير ليس الحل المثالي للجميع“.

وقال بيان للحكومة إن الأندية ستضطر إلى دخول معسكرات تدريب معزولة قبل استئناف المباريات.

وسيصبح الدوري الألماني أول مسابقة في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا يتم استئنافها عقب الجائحة التي أدت لتوقف كرة القدم حول العالم.

ومن المرجح أن تحظى عملية استئناف الدوري الألماني بمتابعة دقيقة من البطولات الاخرى.

ويتصدر بايرن ميونيخ، الساعي إلى حصد لقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 55 نقطة من 25 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بينما يحتل رازن بال شبورت لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

وتأتي أندية فيردر بريمن وبادربورن في مؤخرة الترتيب بينما يحتل فورتونا دوسلدورف المركز 16 الذي يخوض صاحبه مواجهة فاصلة من أجل البقاء أو الهبوط للدرجة الثانية.

وبدأت الفرق المحترفة في ألمانيا التدريب منذ منتصف الشهر الماضي في مجموعات صغيرة وفي ظل إجراءات صارمة بينها خضوع جميع اللاعبين والمدربين لاختبارات شاملة.

وكشفت رابطة الدوري الألماني يوم الاثنين الماضي عن وجود 10 حالات إيجابية لفيروس كورونا بعد إجراء 1724 اختبارا على اللاعبين والمدربين في 36 ناديا بالدرجتين الأولى والثانية.

وقال كارل هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ ”أود توجيه الشكر للسياسيين على قرارهم اليوم الذي منحنا الفرصة لإنهاء الموسم. هذا يضمن اتخاذ القرارات الرياضية على أرض الملعب وليس على طاولة خضراء“.