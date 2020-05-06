إسبانيا تمد حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا أسبوعين آخرين

كمامة ملقاة على الأرض في مدريد يوم الأربعاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:54 06/05/2020 حدث بتاريخ: 21:54 06/05/2020

مدت إسبانيا حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا لأسبوعين آخرين بدءا من يوم الأحد مما يسمح للحكومة بالتحكم في حركة المواطنين في ظل تخفيفها التدريجي لضوابط العزل العام بالبلاد.

ووافق البرلمان يوم الأربعاء على هذا الإجراء بعدما حشد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، الذي يقود تحالفا حكوميا هشا، الدعم الكافي من أحزاب المعارضة لإجراء التصويت.

وتخضع إسبانيا التي سجلت أكثر من 25 ألف وفاة بمرض كوفيد-19 لقيود العزل منذ 14 أبريل نيسان. وتنتهي حالة الطوارئ الراهنة عند منتصف ليل السبت.

ورغم تحسن الوضع يقول سانتشيث إن من الضروري استمرار بعض القيود على الحركة للإبقاء على العدوى تحت السيطرة.