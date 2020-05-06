الهند: لا يوجد انتهاك امني في تطبيق التتبع الخاص بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:19 06/05/2020 حدث بتاريخ: 15:12 06/05/2020

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أنه ليس هناك أي انتهاك أمني في تطبيق التتبع الخاص بمرض كوفيد19-، التي جعلت الحكومة الهندية تحميله إجباريا لكل شخص يخرج من المنزل للعمل.

وطبقا لبيان صادر عن منتجي التطبيق، الذي يحمل اسم /اروجيا سيتو/ "لم يتم إثبات أن أي معلومات شخصية لأي مستخدم في خطر".

وكانوا يردون على مخاوف أثارها أحد قراصنة الكمبيوتر وهو الفرنسي، روبرت بابتيست، الملقب بـ"اليوت الديرسون" على موقع (تويتر) التي يحاول فيها تنبيه مجموعات عن مشاكل محتملة.

ويقيم التطبيق الذي دشنته الحكومة الهندية في الثاني من نيسان/إبريل الماضي خطورة الإصابة للمستخدم، استنادا إلى تاريخه الطبي والخاص بالسفر وموقعه.

ويستخدم التطبيق خدمات "جي.بي.إس" و"بلوتوث" لتتبع اتصالات المستخدم.

وهناك حوالي 90 مليون عملية تحميل للتطبيق حتى الآن.