روحاني: ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:32 06/05/2020 حدث بتاريخ: 10:34 06/05/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية ودعا واشنطن لرفع العقوبات.

وانسحب ترامب من الاتفاق في 2018، معللا ذلك بأنه لم يتضمن ما يكفي لتحجيم برنامج إيران الصاروخي ونفوذها في الشرق الأوسط.

وقال روحاني "ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي".

وأضاف "إذا كانت أمريكا تريد العودة للاتفاق، فعليها رفع كل العقوبات على طهران وتعويضها عن معاودة فرض العقوبات... سيكون رد إيران ساحقا إذا جرى تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها".