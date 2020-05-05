أنجيلينا جولي: أشعر بالاشمئزاز من وجود أطفال جوعى في بلد مثل الولايات المتحدة بسبب كورونا

أنجيلينا جولي

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 1:37 06/05/2020 حدث بتاريخ: 23:14 05/05/2020

أعربت الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي، في رسالة إلى الكونغرس، عن صدمتها من معرفتها بأن أطفالا في بلد مثل الولايات المتحدة يعانون من الجوع جراء إجراءات العزل وتفشي فيروس كورونا.

وقالت الممثلة الفائزة بجائرة الأوسكار، والمبعوثة الخاصة لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والأم لستة أطفال، في رسالتها: "العديد من الأطفال الأكثر ضعفا في الولايات المتحدة فوتوا ما يقرب من 740 مليون وجبة في المدرسة بسبب الإغلاق الناجم عن الانتشار السريع للفيروس التاجي. ومع مواجهة الآباء لفقدان وظائفهم وأجورهم، فإن العديد من هؤلاء الأطفال يعانون من الجوع".

وطالبت الكونغرس بزيادة المساعدة الغذائية للعائلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث أن جائحة كورونا المستجد تبقيهم في منازلهم وأطفالهم خارج المدارس، حيث كان الكثير منهم يتلقون وجبات مجانية.

وقالت جولي "كنت أعرف أن هناك مشاكل في أمريكا. كنت أعرف عن وجود فقر "..." لم أستطع أن أصدق عندما أدركت عدد تلاميذ المدارس في أمريكا الذين يعتمدون على وجبة كي لا يجوعوا. لقد شعرت بالاشمئزاز أننا وصلنا إلى هذه النقطة كدولة".

وأضافت في رسالتها الموجهة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنها تعلم أن برنامج تعزيز المساعدات الغذائية لن "يخفف من جميع التحديات التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض خلال الطوارئ الصحية العامة، إلا أنه سيساعد على ضمان قلة عدد الأطفال الذين يذهبون إلى الفراش جوعى في بلدنا".

يذكر أن نحو نصف عدد تلاميذ المدارس الحكومية الأمريكية يحصلون على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة.