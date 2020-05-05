مسودة وثيقة: الاتحاد الأوروبي سيضيف 12 دولة إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال

علم الاتحاد الاوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 12 ديسمبر 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:35 05/05/2020 حدث بتاريخ: 20:37 05/05/2020

تظهر مسودة وثيقة أن المفوضية الأوروبية من المنتظر أن تدرج بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتوسع الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.

ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي.

وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة ”تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد.“

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

والدول المدرجة بالفعل في القائمة هى أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وايران وكوريا الشمالية.

وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.