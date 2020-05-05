الرئاسة التركية تدعو القوى الداعمة لحفتر لإعادة النظر في مواقفها

خليفة حفتر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:05 05/05/2020 حدث بتاريخ: 17:05 05/05/2020

دعت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء القوى الداعمة للمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني" الليبي إلى إعادة النظر في مواقفها.

وكتب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون على حسابه بموقع تويتر أن "الجنرال الانقلابي خليفه حفتر يخسر قوته بفضل الدعم التركي للحكومة الليبية ... وعلى كافة القوى الداعمة لحفتر أن تعيد النظر مرة أخرى في مواقفها".

وشدد على "ضرورة دعم الحكومة الشرعية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وأضاف :"بفضل الدعم الذي قدمته تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا، فإن قوات حفتر التي تزعزع الاستقرار تخسر قوتها".

وكتب :"إننا بلد قوي بما يكفي لدعم أشقائنا في ليبيا بنفس الوقت الذي نلاحق فيه الإرهابيين في سورية والعراق".

وبدأت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، صباح اليوم هجوما على قاعدة "الوطية" التي تسيطر عليها قوات حفتر.