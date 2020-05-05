الهند تبدأ غدا عملية لإعادة 14800 مواطن عالقين في الخارج على متن 64 رحلة جوية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:33 05/05/2020 حدث بتاريخ: 13:35 05/05/2020

تعتزم الحكومة الهندية تنفيد خطة إجلاء كبيرة لإعادة مواطنين هنود عالقين في الخارج في ظل إجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" أنه ابتداء من غد الأربعاء، حيث سوف يتم تسيير ما لايقل عن 64 رحلة جوية خلال الأسبوع المقبل لإجلاء نحو 14800 مواطن.

وقالت السلطات إنه سوف يتم تسيير رحلات خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكويت والفلبين وبنجلاديش والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا والامارات.

وسوف يتم السماح بركوب نحو 200 إلى 300 راكب في كل طائرة من طائرات الرحلات الخاصة لضمان التباعد الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد قالت أمس الاثنين إن الطائرات والسفن البحرية سوف تنقل العالقين " بطريقة مرحلية"، مضيفة أنه سوف يسمح فقط لمن لا تظهر عليهم أعراض كورونا بالسفر."

وجاء في بيان للحكومة" بمجرد أن يصل العالقون، سوف يتعين عليهم التسجيل في تطبيق إلكتروني على هواتفهم المحمولة. سوف يتم فحص الجميع. وبعد الفحص، سوف يتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما إما في مستشفى أو في منشأة للحجر، وبعد 14 يوما سوف يخضعون مجددا لفحص فيروس كورونا، وسوف يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات وفقا للبرتوكولات الصحية".