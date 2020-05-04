74 وفاة جديدة بكورونا في إيران مع استعداد السلطات لإعادة فتح المساجد

رجل يصلي في مسجد في طهران يوم 30 أبريل 2020

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:41 04/05/2020 حدث بتاريخ: 22:45 04/05/2020

قالت وزارة الصحة الإيرانية يوم الاثنين إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، وهي من أكثر الدول التي شهدت حالات إصابة ووفاة بالمرض في الشرق الأوسط، ارتفعت 74 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 6277 حالة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في إيران ارتفع إلى 98647 حالة. ويقل العدد اليومي للوفيات عن 100 حالة منذ منتصف أبريل نيسان.

وقال الرئيس حسن روحاني يوم الأحد إن السلطات ستفتح المساجد في 132 مدينة يوم الاثنين في إطار خطة أوسع لتخفيف القيود التي فُرضت لاحتواء المرض.

واختيرت تلك المدن والبلدات لأنها اعتبرت منخفضة الخطورة ولم تظهر بها إصابات جديدة بالفيروس أو وفيات منذ فترة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم أن على المصلين في المناطق التي سيُعاد فيها فتح أبواب المساجد الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والقفازات وعدم البقاء لأكثر من نصف ساعة في المسجد.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن وزير الرياضية والشباب في إيران مسعود سلطانيفار قال إن الأندية الرياضية سيُعاد أيضا فتحها في تلك المدن والبلدات.

ورفعت إيران بالفعل حظرا فرضته على التنقلات بين المدن وسمحت لمراكز التسوق والمتاجر الكبيرة باستئناف أنشطتها رغم تحذيرات من بعض المسؤولين الصحيين من احتمال ظهور موجة جديدة من حالات العدوى.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير التربية والتعليم الإيراني، محسن حاجي ميرزائي، قوله إن المدارس ستفتح على الأرجح أيضا في أكثر من 130 مدينة.

أضاف ميرزائي أن من المتوقع إجراء امتحانات آخر العام لطلاب السنوات النهائية في المدارس الثانوية اعتبارا من 6 يونيو حزيران ما لم يكن لوزارة الصحة رأي آخر.

وسعيا لتحقيق توازن بين حماية الصحة العامة وحماية الاقتصاد الذي تضرر بالفعل من العقوبات، لم تفرض الحكومة الإيرانية إغلاقا شاملا على المدن على غرار ما فعلت العديد من الدول الأخرى.