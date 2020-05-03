بومبيو: الطلقات النارية التي أطلقتها كوريا الشمالية "عرضية"

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:50 03/05/2020 حدث بتاريخ: 21:51 03/05/2020

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد إن الطلقات النارية التي أطلقتها كوريا الشمالية عبر حدودها مع كوريا الجنوبية كانت ”عرضية“ على الأرجح، مع استمرار التكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وتبادلت الكوريتان إطلاق النار حول موقع حراسة ريفي، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع في أول تقرير عنه خلال ظهور في مناسبة عامة منذ 11 أبريل نيسان.

وردّت كوريا الجنوبية على الطلقات النارية التي أُطلقت عبر المنطقة منزوعة السلاح، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال بومبيو خلال مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) ”نعتقد أنها كانت عرضية. رد الكوريون الجنوبيون على إطلاق النار. ما يمكن أن نقوله بناء على ما لدينا من معلومات هو إنه لم يسقط قتلى في أي من الجانبين“.

وأحجم بومبيو عن مناقشة ما إذا كان يعرف إن كان كيم مريضا جدا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث زادت حدة التكهنات عندما تغيب كيم عن الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده الراحل، لكنه قال إنه بناء على مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي في فعالية مؤخرا ”يبدو أن الزعيم كيم على قيد الحياة وبصحة جيدة“.

وأضاف ”نعلم أن فترات مطولة أخرى مرت كان الزعيم كيم فيها بعيدا عن الأنظار أيضا، لذا فإنه ليس أمرا غير مسبوق“.