وفاة جندي فرنسي متأثرا بإصابته في مالي

صورة أرشيفية لقوات فرنسية قرب غوسي في مالي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:09 02/05/2020 حدث بتاريخ: 12:10 02/05/2020

توفي جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي في مستشفى عسكري بالقرب من باريس يوم الجمعة بعد إصابته في انفجار في مالي الأسبوع الماضي فيما قالت الرئاسة الفرنسية إنها عملية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.

ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، 5100 جندي في مالي ومنطقة الساحل عموما، لكن الوضع الأمني تدهور منذ تدخلها عام 2013 لوقف تقدم الجهاديين إلى العاصمة المالية باماكو.

وقالت الرئاسة إن البريجادير دميترو مارتينيوك من فوج الفرسان الأجانب الأول توفي بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة يوم 23 أبريل نيسان.

وقتل 13 جنديا في تحطم طائرة هليكوبتر في مالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في أسوأ خسارة للقوات الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة عقود.