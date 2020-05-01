ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 3258 حالة والإصابات ترتفع بنسبة 1.8%

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:28 01/05/2020 حدث بتاريخ: 23:38 01/05/2020

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، عن 84 حالة وفاة جديدة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس المميت إلى 3.258 حالة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الوزارة قولها، إنه تم فحص 431ر41 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ؛ تبين إيجابية 2.188 منهم للفيروس الفتاك .

وقالت الوزارة إن مجموع الحالات المؤكدة ارتفع من 120.204 إلى 122.392 حالة ، وإن عدد مرضى كوفيد 19 الذين يحتاجون إلى عناية مركزة انخفض من 1514 إلى 1480 .