الهند ستبقي على قيود صارمة في المدن الكبرى بعد انتهاء العزل العام

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:59 01/05/2020 حدث بتاريخ: 17:03 01/05/2020

ستظل المدن الكبري في الهند تحت قيود صارمة بعد انتهاء إجراءات العزل العام يوم الأحد المقبل حسبما كشف خطاب حكومي ومسؤولون في الولايات، في حين سيتم السماح للمناطق الأقل إصابة بفيروس كورونا باستئناف بعض الأنشطة.

وتحاول السلطات الهندية رسم مسار للخروج من أكبر إغلاق في العالم، فرضه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 25 مارس آذار، والذي ترجع إليه السلطات الفضل في منع حدوث زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس.

وفي الرسالة التي بعث بها وزير الصحة بريتي سودان إلى المسؤولين الإقليميين واطلعت عليها رويترز، وضعت السلطات خططا لتقسيم البلد إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء بحسب شدة تفشي المرض.

وسيتم تصنيف أكبر مدن الهند وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية، بما في ذلك نيودلهي ومومباي وبنجالورو وتشيناي وأحمد اباد، كمناطق حمراء وبؤر ساخنة للإصابة وإبقائها تحت قيود صارمة.

وكي تتحول أي منطقة إلى منطقة خضراء مؤهلة لرفع القيود بشكل أسرع يجب ألا تبلغ عن أي إصابات جديدة لمدة ثلاثة أسابيع. وكتب سودان أن التصنيفات سيتم تحديثها أسبوعيا على الأقل بحسب الظروف.

وأبلغت الهند عن أكثر من 35 ألف إصابة و1147 وفاة بسبب الفيروس. والحصيلة الرسمية أقل بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة والكثير من البلدان الأوروبية على الرغم من أن النطاق الحقيقي للعدوى قد يكون أعلى في بلد لا يحصل فيه الملايين على الرعاية الصحية الكافية.

وقال مسؤول في ولاية ماهاراشترا التي تضم مدينة مومباي وهي الولاية الأكثر تضررا إذا سجلت ما يقرب من ثلث إجمالي الإصابات في البلاد، إن بعض القيود في المناطق الخضراء قد يتم تخفيفها، ولكن فقط إذا امتثل الناس للقواعد ولم ترتفع حالات العدوى.