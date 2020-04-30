بيلوسي: حكومات الولايات والحكومات المحلية قد تحتاج تريليون دولار بسبب كورونا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 1:55 01/05/2020 حدث بتاريخ: 23:10 30/04/2020

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس إن حكومات الولايات والحكومات المحلية في بلادها قد تحتاج مساعدات تقترب من تريليون دولار على مدى عدة أعوام حتى تواجه تبعات وباء فيروس كورونا.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يخطط للعودة للانعقاد في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو أيار، لكنها أشارت إلى أن ذلك قد يتغير وأن النواب ”تحت رحمة الفيروس“.

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع المقبل بعد عطلة مطوّلة.

وقالت بيلوسي إن التمويل سيكون محور حزمة التشريعات التالية التي سيصيغها الديمقراطيون لمواجهة الفيروس.

وهذه أول مرة تذكر فيها بيلوسي علانية مبلغا كبيرا كهذا عند الحديث عن تغطية تكاليف مكافحة الوباء على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وطلب حكام الولايات 500 مليار دولار للمساعدة في تغطية نفقات الصحة العامة وإيرادات الضرائب المفقودة ومساعدة المواطنين على العودة إلى أعمالهم.