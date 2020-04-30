بوريس جونسون: المملكة المتحدة "تخطت ذروة" وباء كوفيد-19

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:17 30/04/2020 حدث بتاريخ: 21:18 30/04/2020

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أن بريطانيا، ثاني بلد أكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في أوروبا مع 26711 وفاة "تخطت ذروة" تفشي الوباء الذي بدا يتراجع.

وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة "لقد تخطينا ذروة" تفشي الوباء مضيفا "نحن نتجه نزولاً". وهذا المؤتمر الصحافي هو الأول لجونسون منذ تعافيه من الإصابة بكورونا، وعقد في أجواء مشحونة.

واتهم جونسون بالتأخر في اتخاذ قرار فرض تدابير العزل، التي طبقت اعتبارا من 23 آذار/مارس، وبات يخضع لضغوط ليكشف كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل. لكنه يظهر حذرا حيال هذا الأمر.

وقارن الوضع بالمرور "في نفق ضخم تحت جبال الألب ... بات في إمكاننا رؤية الضوء والسهول أمامنا".

وأضاف "من الأساسي بالتالي ألا نفقد السيطرة ونتجه بقوة نحو جبل ثان أعلى" ملمحا إلى ارتفاع محتمل للإصابات.

ووعد جونسون بكشف "خارطة طريق" الأسبوع المقبل ليشرح كيف تنوي الحكومة انعاش الاقتصاد وإعادة فتح المدارس والسماح بعودة البريطانيين إلى عملهم.