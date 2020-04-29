منظمة العمل الدولية: وباء كورونا يهدد أرزاق نصف القوة العاملة في العالم

منظمة العمل الدولية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:19 29/04/2020 حدث بتاريخ: 15:19 29/04/2020

ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء أن وباء فيروس كورونا يهدد أرزاق 6ر1 مليار عامل في القطاع الاقتصادي غير الرسمي أو نصف القوة العاملة في العالم.

ومن بين إجمالي القوة العاملة العالمية التي يبلغ قوامها 3ر3 مليار شخص، هناك ملياري شخص مما يسمون بالعمالة غير الرسمية يعملون في شركات غير مسجلة.

وقالت الهيئة الأممية إن هذا القطاع يتضرر بشدة بسبب إجراءات الإغلاق ونظرا لأن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعملون في نوع من الشركات هي الأكثر تضررا.

وأوضح الرئيس التنفذي للمنظمة، جاي ريدر "مع تطور الوباء وأزمة الوظائف، فإن الحاجة لحماية الفئات الأكثر تضررا تصبح أكثر إلحاحا".

وأضاف "بالنسبة لملايين العمال، فإن عدم وجود دخل يعني عدم وجود غذاء ولا أمن ولا مستقبل".

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن دخل العمال غير الرسميين في العالم تراجع بالفعل بواقع 60 بالمئة بسبب الوباء.