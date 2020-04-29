الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراء قانونيا ضد بولندا بسبب النظام التأديبي للقضاة

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:29 29/04/2020 حدث بتاريخ: 15:16 29/04/2020

بدأت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني ضد بولندا بسبب قانون النظام التأديبي الجديد للقضاة.

وكتب المفوض الأوروبي لشؤون القضاء ديدييه رايندرز، على موقع تويتر، أن "هذا القانون يقوض استقلال القضاء ويتعارض مع سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي."

ووفقا لبيان في هذا الشأن، فإن المفوضية ترى أن السياسيين يمكنهم استغلال التعديلات للسيطرة على الأحكام التي يصدرها القضاة، ما يقوض مبادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية المنصوص عليها في القانون.

ودخل مشروع القانون، الذي أطلق عليه المعارضون المحليون "الكمامة"، حيز التنفيذ في شباط/فبراير. ويتضمن إمكانية إصدار عقوبات تأديبية للقضاة، تصل إلى الفصل، لمجموعة من الأسباب، من بينها التشكيك في شرعية التعيينات القضائية.

وقد يعني بدء الإجراء الذي تم إطلاقه اليوم إحالة الأمر إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وفرض غرامة كبيرة.

ويأتي الإجراء ضمن إجراءات تأديبية أخرى تواجهها وارسو بسبب التعديلات التي يقول معارضوها إنها تقوض استقلال القضاء. وتصر الحكومة البولندية على أن التعديلات بمثابة تحديث ضروري، وتتهم بروكسل بالتدخل في شؤونها الداخلية.