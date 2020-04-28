تركيا ترسل مساعدات طبية للولايات المتحدة المنكوبة بكورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:38 28/04/2020 حدث بتاريخ: 15:49 28/04/2020

أقلعت طائرة عسكرية تركية محملة بإمدادات طبية ومعدات وقاية إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لتوصيل مساعدات للدولة، حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي، التي تصارع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورحبت أمريكا، التي شهدت أكبر عدد وفيات وإصابات مسجلة في الجائحة العالمية، "بالتبرع السخي" بعدد نصف مليون كمامة، وأربعة آلاف بدلة واقية، إضافة إلى مطهرات ونظارات واقية وأقنعة للوجه.

وقالت مديرية الاتصالات التركية "فخورون بأن نعلن أن تركيا ستقدم إمدادات طبية للولايات المتحدة، استجابة لطلب من حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، لدعم معركة أمريكا ضد فيروس كورونا".

وتأتي هذه المساعدة في وقت قد يكون بالغ الأهمية للعلاقات الأمريكية التركية المتوترة بسبب خلافات تتعلق بعقوبات إيران والسياسة الخاصة بسوريا وحصول تركيا على أنظمة دفاع صاروخية روسية.

وكانت تركيا تعتزم نشر منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 هذا الشهر لكن مسؤولا تركيا كبيرا قال إن أنقرة ستؤجل الخطوة، التي يحتمل أن تتسبب في فرض عقوبات أمريكية عليها، لانشغالها بمكافحة فيروس كورونا ومحاولة دعم الاقتصاد.

وطلبت أنقرة أيضا من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تسهيلات بخصوص تبادل العملات للمساعدة في وقف التأثير الاقتصادي للمرض.

وقال ديفيد ساترفيلد، سفير أمريكا لدى تركيا، "كما توحي هذه الشحنة، العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا قوية وتمثل أحد أهم تحالفاتنا".

وأرسلت أنقرة بالفعل شحنات طبية إلى 55 دولة، بينها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وإيران والصين ودول أخرى في البلقان أو أفريقيا. ونقلت جوا الشهر الماضي 500 ألف من معدات اختبار فيروس كورونا للولايات المتحدة.

وتشهد تركيا أيضا أحد أعلى حالات الإصابة المسجلة بمرض كوفيد-19 في العالم لكن المسؤولين يبلغون عن تباطؤ في الإصابات والوفيات الجديدة.

ووفقا لوزارة الصحة، سجلت تركيا 112 ألف إصابة مؤكدة بالمرض بينها 2900 وفاة. وتراجعت الوفيات اليومية إلى 95 حالة أمس الاثنين لتسجل هبوطا لليوم الثامن على التوالي، في حين انخفض عدد الإصابات الجديدة لليوم الثالث مسجلا 2131 حالة إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 957 ألف حالة إصابة ونحو 54 ألف حالة وفاة.