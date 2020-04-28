إعلان حفتر تولي السلطة في ليبيا "فاجأ" روسيا

خليفة حفتر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:43 28/04/2020 حدث بتاريخ: 13:52 28/04/2020

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية أن روسيا وصفت سيطرة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي تدعمه موسكو على السلطة بأنه "مفاجئ".

وقال حفتر أمس الاثنين إن الجيش الوطني الليبي يقبل بتفويض الشعب لحكم البلاد متجاهلا على ما يبدو السلطات المدنية التي تحكم اسميا شرق ليبيا.

وقال المصدر "هذا مفاجئ".

وأضاف أن الأهم هو أن ينفذ الليبيون أنفسهم، بمساعدة المجتمع الدولي، القرارات العسكرية والسياسية التي جرى التوصل لها في مؤتمر في برلين في يناير كانون الثاني الماضي.

وتابع "نحن ندعم استمرار العملية السياسية. ليس هناك حل عسكري للصراع".

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها القوات المتمركزة في بنغازي بشرق البلاد.

وتصاعد الصراع بشدة هذا الشهر بقتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحفتر مدعوم من روسيا والإمارات ومصر في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.