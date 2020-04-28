ترامب تلقى تحذيرات متكررة بشأن كورونا اعتبارا من يناير

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:36 28/04/2020 حدث بتاريخ: 10:36 28/04/2020

أفادت صحيفة واشنطن بوست ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تلقى تحذيرات متكررة بشأن مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في تقارير الاستخبارات في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

وكتبت الصحيفة أن هذه التحذيرات وعددها أكثر من 12 وردت في وثائق سرية معروفة باسم "التقرير اليومي للرئيس" وصدرت في وقت كان يقلل فيه ترامب من أهمية وباء كوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين لم تكشف هوياتهم أن التحذيرات وردت في ذلك الملخص عن أهم القضايا العالمية والتهديدات الأمنية.

على مدى أسابيع واكب هذا التقرير اليومي مسار انتشار الفيروس وأشار الى ان الصين لا تقدم معلومات حول خطورة الفيروس وسهولة انتشاره وذكر التداعيات السياسية والاقتصادية الكبرى المحتملة لهذه الازمة، كما قالت الصحيفة.

وقال أشخاص من أوساط الرئيس لم تكشف هوياتهم للصحيفة أن ترامب لم يكن يقرأ مثل هذه الوثائق وكان ينزعج حتى حين يضطر للاستماع لعروض شفوية عن الأوضاع.

ولم يقرر ترامب فرض قيود على السفر بين الولايات المتحدة والصين الا في أواخر كانون الثاني/يناير لكنه واصل خلال شباط/فبراير التقليل من أهمية التهديد.

كما انه لم يعلن حالة الطوارىء الوطنية بسبب وباء كوفيد-19 الا في 13 آذار/مارس فيما كانت الاسواق المالية تهبط وحالات الاصابة في نيويورك تتزايد.

والاثنين سجلت الولايات المتحدة 988 ألفا و197 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و56 ألفا و144 وفاة بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكينز.