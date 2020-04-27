منظمة الصحة العالمية: نصف الكرة الجنوبي سيتعلم دروسا من كوفيد يستفيد منها الشمال
قال خبير كبير بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن الدول الواقعة في نصف الكرة الجنوبي مثل جنوب أفريقيا وتشيلي والأرجنتين وأستراليا تحتاج إلى الدعم حتى يكون بوسعها التعامل مع كل من الإنفلونزا الموسمية ومرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وأضاف الدكتور مايك ريان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أن الخبرات التي ستكتسبها تلك الدول في التعامل مع انتشار المرضين في نفس التوقيت ستفيد بشكل كبير دول نصف الكرة الشمالي التي ربما تواجه نفس الموقف خلال ستة أشهر.