مدير منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تنتهي قريبا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:43 27/04/2020 حدث بتاريخ: 22:43 27/04/2020

حذر مدير منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا وعبر عن ”قلقه العميق“ من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية لا سيما على الأطفال.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس ”الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء“ مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية.

وتابع قائلا ”أمامنا طريق طويل والكثير من العمل“.

وقال استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين إنه تم الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى في 21 دولة بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا.

ومضى يقول إن ”عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول أفريقيا جنوب الصحراء... يجب عدم حدوث ذلك. نعمل مع الدول لدعمها“.