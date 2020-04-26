بوتين: من السابق لأوانه تخليدي بالفسيفساء

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:03 26/04/2020 حدث بتاريخ: 21:04 26/04/2020

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، مطلع على نيّة وزارة الدفاع تثبيت لوحة من الموزاييك تحمل صورته في كنيسة الجيش الروسي المستمر تشييدها الآن.

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس بوتين يعتبر أنه من السابق لأوانه تقييمه بهذه الطريقة، وتابع: "تم إبلاغ بوتين عن هذه اللوحة".

وذكر بيسكوف أنه عندما تم إبلاغ بوتين، ابتسم وقال: "يوما ما، سيقدر الأحفاد خدماتنا وأعمالنا، ولكن هذا من السابق لأوانه الآن".

ويتم تشييد الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في حديقة "باتريوت" بضواحي العاصمة موسكو، حيث من المقرر تدشينها في إطار احتفال الجيش والبلاد في موايو المقبل بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

وظهرت على الإنترنت مؤخرا صور، قيل إنها للكنيسة من الداخل، وبينها صورة للوحة فسيفساء تصور الرئيس بوتين، وعددا من رجالات الدولة في روسيا الحديثة.