حصيلة الوفيات اليومية لكوفيد-19 في إسبانيا تنخفض إلى 288

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:24 26/04/2020 حدث بتاريخ: 14:39 26/04/2020

أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 288 مصابا به في إسبانيا في الساعات ال24 الأخيرة، وهو الرقم الأدنى منذ 20 آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

وترفع هذه الحصيلة اليومية إجمالي الوفيات إلى 23190 في هذا البلد الذي يعدّ من بين الأكثر تضرراً جراء تفشي الوباء خلف الولايات المتحدة وإيطاليا، وسط الشروع في تخفيف إجراءات الإغلاق العام من خلال السماح للأطفال بالخروج.

وصار بإمكان من تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً الخروج إلى الهواء الطلق للمرة الأولى منذ ستة اسابيع الأحد، ولكن بمرافقة شخص بالغ ولمدة ساعة واحدة فقط.

أما من تتراوح أعماره بين 14 و18 عاماً، فبمقدورهم مغادرة المنزل، ولكن للدواعي نفسها المطبقة على البالغين، مثل الذهاب لشراء الغذاء أو إخراج الكلب.

وعلى غرار البالغين، فمن غير المتوقع أن يطول الوقت قبل السماح لهم بالتنزه أو ممارسة الرياضة. وسيكون ذلك في 2 أيار/مايو في حال ظل نسق العدوى متباطئا، وفق ما اكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السبت.

وتقدّر السلطات الصحية بأن البلاد تجاوزت ذروة تفشي الوباء في 2 نيسان/ابريل، حين سجّلت 950 وفاة في 24 ساعة.

ويبلغ عدد الذين شفوا من الإصابة بالفيروس 98731، حسب أرقام وزارة الصحة.