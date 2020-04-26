رئيس الوزراء الفرنسي يقدّم الثلاثاء استراتيجية وطنية للخروج من الحجر

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:49 26/04/2020 حدث بتاريخ: 11:05 26/04/2020

يُقدّم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر الذي فُرض لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مكتبه لوكالة فرانس برس.

ويعقب ذلك مناقشة وتصويت في الجمعية الوطنية.

كما سيتم الثلاثاء الكشف عن تطبيق الكتروني لتتبّع اثر الاشخاص الذين خالطوا مصابين بالفيرويس.

وتم تحديد سبع عشرة أولوية لإخراج البلاد تدريجياً من حالة الإغلاق، اعتباراً من 11 ايار/مايو. وهي تشمل إعادة فتح المدارس، واستئناف عمل الشركات، وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها، وتأمين أقنعة ومعقمات، ودعم كبار السن.

وسيجري عدد من الوزراء الاثنين مناقشات مع ممثلي المجتمعات المحلية لمناقشة مختلف الخيارات.

تخضع فرنسا منذ 17 اذار/مارس لقيود على خلفية تفشي الفيروس، وتواجه الحكومة تحدي تحقيق توازن دقيق لإنعاش الاقتصاد دون التسبب في عودة الوباء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة ايفوب لصحيفة جورنال دو ديمانش أن 39 بالمئة فقط من الفرنسيين يثقون في قدرة الحكومة على التعامل بفعالية مع ازمة الفيروس، أي أقل بسبع نقاط عن الأسبوع الماضي.

واودى الوباء بحياة 22614 شخصا في فرنسا منذ بداية اذار/مارس، مع تسجيل 369 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لأرقام رسمية صدرت السبت.

وتخشى السلطات تراخي المواطنين مع اقتراب أيار/مايو وانتهاء شهرين من العزل.

ويبدو أن التحدي هائل في ما يتعلق بالتفاوض على أفضل وجه للخروج التدريجي من مرحلة التوقف التي أغرقت البلاد في أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، في وقت يراهن رئيس الدولة كثيراً على رفع العزل.